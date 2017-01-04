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Kirby: Putin'in akıllı olduğundan kimsenin şüphesi yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Putin'in ABD'nin Rus diplomatlarını sınır dışı etmesine karşılık vermemesini değerlendirdi.

Haber Merkezi | 04.01.2017 - 09:00
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Kirby, ABD Başkanı Barack Obama'nın 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının doğru olduğuna inandığını da kaydetti.

''PUTİN'İN AKILLI OLDUĞU BİLİNİYOR''

MSNBC'ye konuşan Kirby, ABD Dışişleri'nin Putin'in ‘ABD'li diplomatları sınır dışı etmeme' kararıyla ilgili yorum yapamayacağını belirtip "Hiç kimsenin Putin'in akıllı olduğundan şüphesi yok. Yani demek istediğim, Putin'in akıllı olduğu biliniyor" dedi.

PUTİN MİSİLLEME YAPMADI

Beyaz Saray'ın Rusya'nın 8 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı da Kremlin'e 35 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesini teklif etmişti. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hiçbir ABD'li diplomatın sınır dışı edilmeyeceğini açıklamıştı.

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