Fransa’nın güneyinde konumlanan bu şirin kent, kırmızı kiremitli binaları ile ünlenmiş. Güneyde olmasının vermiş olduğu sıcaklığın yanında bir de orada yaşayan halkının sıcakkanlı olması kenti daha da çekici bir yer yapıyor.

ÖĞRENCİ NÜFUSU FAZLA

Şehirde gezmeye başladığınızda dikkati çeken ilk şeylerden birisi genç nüfus sayısının fazla olması. Bu şehirde dünyanın en eski üniversitesi olarak bilinen Toulouse Üniversitesi bulunuyor. Toulouse, üniversite şehri olarak bilinmesinden dolayı buradaki öğrenci nüfusu çok fazla.

Kiremit renkli şehir: Toulouse- FOTO GALERİ