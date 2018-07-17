Kırgız geleneksel müzik aletleri hayata dönüyor

Yaklaşık 34 yıldır geleneksel müzik aleti yapımıyla uğraşan 52 yaşındaki Nurlanbek Nışanov, evinde kurduğu mütevazi atölyesinde unutulan Kırgız halkına özgü el yapımı müzik aletleri üretiyor.

Devlet orkestrasında görev yapan Nışanov'un bizzat yaptığı müzik aletleri arasında vurmalı ve üflemeli çalgılar bulunuyor.

"MANAS DESTANI'NDA KEŞFETTİK"

Nurlanbek Nışanov, "Manas Destanı'nda adı geçen 24 müzik aletinden 18'ine hayat verdik. Geriye 6 müzik aleti kaldı. Bu müzik aletlerinin adlarını ve hangi durumlarda kullanıldığını biliyoruz ancak bunların yapılması kadar çalınması da önemlidir. Bunun üzerinde yoğun çalışıyoruz." dedi.

"MÜZİK ALETLERİMİZ YOK EDİLDİ"

Kırgız müziği ve çalgılarının tarihini de yakından araştıran Nurlanbek Nışanov, Sovyetler Birliği öncesi ve sonrasında Kırgız halkına özgü enstrümanların kaybettirildiğini dile getirdi.

Nurlanbek Nışanov, müziğin ve geleneksel çalgıların ezelden beri Kırgız halkında askeri seferlerde, bayram, tören, kutlama ve büyük düğünlerde vazgeçilmezlerden olduğunu vurguladı.

Kırgız müzik aletlerinde tarihin ve efsanelerin saklı olduğunu belirten Nurlanbek Nişanov, "Çok zengin müzik çalgı türlerimiz vardı ancak Rus Çarlığı döneminde ilk olarak Kırgız savaşçıların kullandığı sesli ve vurmalı aletler kaybettirildi. Sovyetler Birliği'nde de diğer müzik aletleri yavaş yavaş yok edildi." diye konuştu.



"MİLLİ HAFIZAMIZI CANLANDIRMAYA ÇALIŞTIK"

Nurlanbek Nışanov, günümüzde ise geleneksel müzik aletlerine hayat vererek milli hafızayı canlandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Müziğin ve geleneksel çalgıların ezelden beri Kırgız halkının bayram, tören ve düğünlerinde vazgeçilmezlerden biri olduğunun altını çizen Nişanov, "Kırgız müzik aletlerinde halkımızın ruhu, tarihi ve kültür kodu gizlidir." dedi.

Nurlanbek Nışanov, nesilden nesile aktarılan Manas Destanı'ndan ortaya çıkardıkları geleneksel vurmalı müzik aletlerinden "dool" ve "dobulbas"ın eylül ayı başında düzenlenecek 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış ve kapanış törenlerinde kullanılacağını sözlerine ekledi.

Ülkede yaygın olarak komuz, kıyak, temir komuz, çoor, cığaç, ooz komuz, surnay, kerney, dool, dobulbas, sıbızgı, cetigen ve şorpaşor çalgıları kullanılıyor.



