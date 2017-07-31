Kırgızistan'da hayatını kaybeden dağcı defnedildi

Elbistan Dağcılık Kulübü Başkanı ve aynı zamanda eczacı olan Hakan Coşkun, solo tırmanış yapmak için çıktığı 7 bin 10 metre yüksekliğindeki Khan Tengri dağına tırmanışının ardından dönüş sırasında 6 bin 300 metre yükseklikte aniden rahatsızlanmış, yanındakilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirmişti.





Kalp krizi geçirdiği belirlenen Coşkun'un cenazesi Türkiye'ye gönderildi.







SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kırgızistan'ın Çin sınırı yakınlarındaki Tanrı Dağları'na yaptığı zirve tırmanışı dönüşünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden dağcı Hakan Coşkun, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bugün son yolculuğuna uğurlandı.





HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Dağcı Hakan Coşkun, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kahramanmaraş 2. Kademe Antrenörüdür. 41 yaşındaki Hakan Coşkun gönül verdiği dağcılık sporu adına bir çok kişiyi yetiştirmiş ve Türkiye’de dağcılık adına sayılı isimlerden birisi olmuştur. Elbistan Dağcılık Kulübü’nü kuran Hakan Coşkun hayatını adadığı spora yine bir tırmanış sonrası gözlerini yumdu. Dağcılık adına gerçekleştirdiği faaliyetlerle saygınlık kazanan Hakan Coşkun’un mesleği ise eczacılıktır.

MUHSİN YAZICIOĞLU'NU ARAYAN EKİPTEYDİ

Geçmişte bir çok arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan Hakan Coşkun 2009 yılında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun cenazesi için 10 kişilik bir sporcu ekibiyle çalışmalar yapmış düşen helikopterin enkazını bulmak için çaba sarfetmiştir.

Dağcı Coşkun, evli ve bir çocuk babasıdır.