Kırgızistan'da hükümet düştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı cumhurbaşkanı adayı gösterilecek kişi için gerekli olan 100 bin imzanın notere değil, ilçe seçim kurullarına verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı adaylığı için imza detayları belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu, Hayati Yazıcı'nın bir kişi hem cumhurbaşkanlığına hem de milletvekilliğine aday olamayacak açıklamalarının ardından kurmaylarını strateji için topladı.

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