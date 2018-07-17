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Kırgızistan'da küçük çocuk dev kartala yem oluyordu

Kırgızistan'da düzenlenen Etno Festivali'nde altın kartal, küçük kıza saldırdı.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 10:19..
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Kırgızistan'da ilk kez 2016 yılında düzenlenmeye başlayan Etno Festivali'nin bu yıl ikincisi düzenlendi. Festival kapsamında yapılan etkinliklerde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Kırgızistan'da küçük kız dev kartala yem oluyordu İZLE

8 YAŞINDAKİ KIZA SALDIRDI

Dev bir altın kartal, uzakta tek başına duran, ancak yasaklı bölgede bulunan 8 yaşındaki küçük bir kızı hedef aldı. Kızın tek başına olduğunu gören kartal, kıza aniden saldırdı ve darbeler indirmeye başaldı.

Kırgızistan'da küçük çocuk dev kartala yem oluyordu

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin yardımıyla kartalın saldırısından kurtulan kız, ufak yaralar aldı. Yetkililer saldırıya uğrayan minik kızın sağlık durumunun iyi olduğunnu açıkladı.

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