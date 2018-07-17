Kırgızistan'da küçük çocuk dev kartala yem oluyordu

Fransa'nın FIFA Dünya Kupası Finali'nde Hırvatistan'ı 4-2 yenip şampiyon olduğu maçın ardından yapılan madalya töreninde çok ilginç bir an yaşandı.

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Boston’da alışveriş

Diyelim ki bir Boston alışveriş çılgınlığı için sadece bir gününüz ya da belki birkaç saatiniz var; son dolarlarınızı nerede harcayacaksınız?