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Kırgızistan'ın dış ticareti 2 ayda yüzde 5,9 arttı

Kırgızistan'ın dış ticareti, bu yılın ilk 2 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 5,9 arttı.

24.04.2017 - 16:36
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Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi verilerine göre, ülkenin dış ticareti ocak-şubat döneminde 752 milyon 400 bin dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde dış ticaret artışı yüzde 5,9 oldu.

İHRACAT DÜŞTÜ

Bu yılın ocak- şubat döneminde ihracat yüzde 2,8 düşerken, ithalat yüzde 10,4 artış kaydetti. İhracat 233 milyon 500 bin dolar, ithalat ise 518 milyon 900 bin dolar oldu.

2016'nın ilk 2 ayında 229 milyon 900 bin dolar olan dış ticaret açığı, bu yılın aynı döneminde 285 milyon 400 bin dolara yükseldi.

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