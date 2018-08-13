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Kırgızistan'ın dış ticaretinde büyüme

Kırgızistan'ın dış ticaret hacminin ilk altı ayında, 2017'deki aynı döneme göre 17,1 artarak 3 milyar 200 milyon dolara çıktı.

AA | 13.08.2018 - 14:52..
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Milli İstatistik Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 3 milyar 200 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Belirlenen dönemde ülkenin ihracatı yüzde 2,7 artarak 811,8 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 22,8 yükselerek 2 milyar 438 milyon dolar oldu. Ülkenin dış ticaret açığı da 1 milyar 626 milyon 200 dolara yükseldi.

Kırgızistan'ın dış ticaretinde büyüme

TÜRKİYE İLE 156 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Bu arada, yılın ilk 5 ayında Kırgızistan'ın Türkiye ile dış ticaret hacmi 156 milyon 200 bin dolar seviyesine ulaştı.

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