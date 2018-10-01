Kırıkkale otomobil refüje çıktı: 4 yaralı

Kırıkkale - Ankara Karayolu üzerinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Şoför ve yanındakiler yaralandı.

KAZADA AĞIR YARA ALAN OLMADI

Seyir halindeki 34 KA 9509 plakalı otomobilin sürücüsü Emre V. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüje çıktı. Kazada, sürücü Emre V. ile yolculardan Leyla Ö., Gülsüm G. Ve Ali G. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.