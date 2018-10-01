taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.03325
Euro
7.0045
Altın
1189.375
Borsa
99956.9
Gram Altın
231.025

Kırıkkale otomobil refüje çıktı: 4 yaralı

Kırıkkale'de sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çıkan araçta 4 kişi yaralandı.

İHA | 01.10.2018 - 02:23..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kırıkkale - Ankara Karayolu üzerinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Şoför ve yanındakiler yaralandı.

Kırıkkale otomobil refüje çıktı: 4 yaralı

KAZADA AĞIR YARA ALAN OLMADI

Seyir halindeki 34 KA 9509 plakalı otomobilin sürücüsü Emre V. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüje çıktı. Kazada, sürücü Emre V. ile yolculardan Leyla Ö., Gülsüm G. Ve Ali G. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale otomobil refüje çıktı: 4 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Geri manevra yaparken kızını görmeyerek ezdi

Geri manevra yaparken kızını görmeyerek ezdi

28
Endonezya'da ölü sayısı arttı

Endonezya'da ölü sayısı arttı

9
Sağanak yağışlar ve sert rüzgarlar için uyarı

Sağanak yağışlar ve sert rüzgarlar için uyarı

0
Antalya'da yüzme bilmeyen iki çocuk boğuldu

Antalya'da yüzme bilmeyen iki çocuk boğuldu

7
Sakarya ve Kocaeli'de yollar sular altında kaldı

Sakarya ve Kocaeli'de yollar sular altında kaldı

2
Selman ve Kuveyt Emiri görüştü

Selman ve Kuveyt Emiri görüştü

3
Makedonya'daki referandum geçersiz sayıldı

Makedonya'daki referandum geçersiz sayıldı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM