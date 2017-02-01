taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
86.364
USD
3,7687
EURO
4,0689
ALTIN
146,74
PETR
55,9500

Kırıkkale'de 15 yıl hapsi istenen şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de, cinsel taciz suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, gizlendiği evin çatısında yakalandı.

01.02.2017 - 16:09
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

ÇATIDA YAKALANDI

Yuva Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, cinsel taciz suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan H.K, gizlendiği evin çatısında yakalandı.

Kırıkkale'de 15 yıl hapsi istenen şüpheli yakalandı

CİNAYET ZANLISI KÜMESTEN ÇIKTI

Keskin ilçesi Altuntaş Mahallesi'ndeki bir evde ise cinayet suçundan 6 yıl hapis cezası olan M.B, evin kümesinde yakalandı.

7 GÖZALTI

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi de gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için adliyeye gönderildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahsun'un Vezir Parmağı filmi gişede hüsrana uğradı

Mahsun'un Vezir Parmağı filmi gişede hüsrana uğradı

472
Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti

Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti

103
Öztürk Yılmaz'dan Suriyeliler askere alınsın çıkışı

Öztürk Yılmaz'dan Suriyeliler askere alınsın çıkışı

958
Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekilin telefon faturası soruldu

Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekilin telefon faturası soruldu

804
Öğretmen adayları kendi alanlarında başarısız oldu

Öğretmen adayları kendi alanlarında başarısız oldu

456
Türkiye’nin görüntü talebine Almanya’dan olumsuz yanıt

Türkiye’nin görüntü talebine Almanya’dan olumsuz yanıt

330
Mehmet Ekici neden F.Bahçe'yi seçtiğini anlattı

Mehmet Ekici neden F.Bahçe'yi seçtiğini anlattı

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM