Kırıkkale'de alacak verecek cinayeti: 2 ölü

Şüpheli E.B., Selim Özer Mahallesi 2355 Sokak'ta bulunan T.D. ile N.N.E.'nin oturduğu eve giderek alacaklarını istedi. Evde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kavga sırasında E.B. yanındaki pompalı tüfeği ateşleyerek T.D. ve N.N.E'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde T.D. ve N.N.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölenlerin cansız bedenleri savcının ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Merkezi morguna kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren E.B. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.