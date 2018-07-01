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Kırıkkale’de ateş yakan çocuklar, ormanı kül edecekti

Çocukların ateş yakması sonucu piknik alanındaki Kent Ormanı, kül olmaktan son anda kurtarıldı.

İHA | 01.07.2018 - 04:02..
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Merkez Kırık Köyü mevkisinde bulunan ve çam ağaçlarının yoğunlukta olduğu “Kent Ormanı’nda” aileleri ile birlikte pikniğe gelen çocuklar tarafından yangın çıkarıldığı ileri sürüldü.

Kırıkkale’de ateş yakan çocuklar, ormanı kül edecekti

Otların tutuşmasının ardında rüzgarın da etkisiyle ağaçlara sıçrayan yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen 110’u aradı. Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi’ne ait İtfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürdü.

Kırıkkale’de ateş yakan çocuklar, ormanı kül edecekti

Daha sonra Kırıkkale Orman İletme Müdürlüğüne ait ekipler tarafından soğutma işlemi yapıldı. Yangında bazı ağaçlar yanarak zarar gördü.

Kırıkkale’de ateş yakan çocuklar, ormanı kül edecekti

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