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Kırıkkale'de çalınan araçlar törenle sahiplerine verildi

Kırıkkale emniyetince düzenlenen operasyonda ele geçirilen 30 çalıntı otomobilden 11'i sahiplerine teslim edildi.

06.06.2017 - 14:54
  1. Haberler
  2. Otomobil

Ankara ve çevre illerden çalınan otomobillerin Kırıkkale'de şasi numaralarının değiştirildiği bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

Kırıkkale'de çalınan araçlar törenle sahiplerine verildi

30 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin, Sanayi Mahallesi'nde bir adrese düzenlediği operasyonda, M.K, O.S. ve M.V. gözaltına alındı. Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda farklı zamanlarda birçok adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli illerden çalındığı belirlenen 30 otomobil ele geçirildi.

Kırıkkale'de çalınan araçlar törenle sahiplerine verildi

TÖREN DÜZENLENDİ

Arpalıkçukuru mevkisinde bulunan polis yediemin deposunda, ele geçirilen otomobillerin sahiplerine teslimi için tören düzenlendi. Törende, motor ve şasi numaraları değiştirilen otomobillerden 11'i sahiplerine teslim edildi. Diğer otomobillerin sahiplerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kırıkkale'de çalınan araçlar törenle sahiplerine verildi

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