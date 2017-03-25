Kırıkkale'de emeklilere seks tuzağı kuran çift yakalandı

Kırıkkale’nin Yenimahalle semtinde oturan G.K. sokakta tanıştığı özellikle yaşlı ve emekli vatandaşlarla evinde cinsel ilişkiye girdi.

GÖRÜNTÜLERE KAYDEDİLDİ

Bu sırada planlı şekilde gizlice eve geldiği belirtilen G.K.’nın kocası U.K. (23) ise eşinin yaşlı vatandaşlarla birlikte ilişki halindeki görüntü ve fotoğraflarını çekip, şantaj yaptığı tespit edildi.

ŞANTAJ YAPIP PARA ALDILAR

G.K. ile U.K. adlı karı-kocanın bugüne kadar 6 kişiden şantaj yolu ile bin lira ile 6 bin lira arasında para, emekli kartı ve kredi kartlarını aldıkları belirlendi.

"SENİ TELEVİZYONLARA VERECEĞİM"

Eşini yaşlı vatandaşlarla birlikte görüntüleyen U.K. adlı zanlının çektiği fotoğraf ve görüntüleri ortaya çıkarıp, "Para vermezsen seni gazete ve televizyonlara vereceğim" diyerek tehdit ve şantaj yaptığı tespit edildi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Şikayet üzerine Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan takip sonucu yakalanan zanlılar G.K. ile U.K. gözaltına alındı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, Keskin Cezaevi’ne gönderildi.