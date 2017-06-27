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Kırıkkale'de hatalı sollama ölüm getirdi

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi öldü, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

27.06.2017 - 08:31
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Gece yarısı sıralarında merkeze bağlı Aşağı Mahmutlar Köyü yakınlarında meydana gelen olayda, henüz sürücüleri belirlenemeyen 71 DU 715 plakalı otomobil ile 45 DU 802 palakıl otomobil, hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpıştı.

Kırıkkale'de hatalı sollama ölüm getirdi

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yüksek İhtisas hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ü doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 8 yaralıdan 2'sinin de durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kırıkkale'de hatalı sollama ölüm getirdi

Kazayı haber alıp hastanelere gelen ölen ve yaralananların yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Ak Parti Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir de hastaneye giderek, yaralılar hakkında bilgi aldı. Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kırıkkale'de hatalı sollama ölüm getirdi

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