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Kırıkkale'de her düğüne bir polis gönderilecek

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü tarafından, kentteki düğün ve kutlamalarda ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek maganda kurşunlarına karşı önlem alındı.

AA | 27.06.2018 - 17:54..
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İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, emniyet müdürlüğü toplantı salonunda muhtarlarla bir araya geldi.

Düğün mevsiminin başladığını ve Kırıkkalelilerin düğünlerde silah atmayı çok sevdiğini belirten Çorumlu, emniyet olarak buna son vermek istediklerini söyledi.

MAGANDA KURŞUNLARINA ÖNLEM

Çorumlu, düğünlerde silah atılması nedeniyle birçok insanın yaralandığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bir sürü çoluk çocuk yaralanıyor, araçlara isabet ediyor. Geçen yıl 10 kişi yaralandı. Bunların içerisinde çocuk, kadın, yaşlı var. Yine geçen yıl düğünlerden 4 ruhsatlı, 11 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatlı, 50 ruhsatsız av tüfeği ve 55 kurusıkı tabanca alındı. Bu yılın ilk 6 ayında da 8 tabanca, 9 av tüfeği ve 20 kurusıkı tabanca ele geçirildi. 2 kişi de yaralandı. Jandarma bölgesinde de bir kişi hayatını kaybetti. Biz silah atanlara işlem yapıyoruz, artık cezası da ağırlaştı. Bu yüzden bu sene işi sıkı tutacağız. Bu yıl farklı bir uygulamaya gideceğiz ve her düğüne bir sivil veya resmi polis koyacağız. Hiç müsamaha göstermeyeceğiz. Düğünü bozulurmuş, tatsızlık çıkarmış buna bakmayacağız. Bu yorgun mermi ile yaralanan sizin çocuğunuz, eşiniz veya yakınınız da olabilir. Havaya ateş edenler, attıkları merminin havada kaldığını zannediyor.

Kırıkkale'de her düğüne bir polis gönderilecek


"TEKSAS GİBİ MERMİ ATILMAZ"

Düğünlerde denetimin artırıldığını belirten Çorumlu, "Lütfen artık bu alışkanlığı bırakalım. Artık böyle bir şey olursa bütün düğün sahiplerine ceza yazarız, bütün düğün sahiplerini sorumlu tutarız. Biz kimsenin düğününü, neşesini bozmak istemiyoruz ancak böyle Teksas gibi mermi atılmaz." dedi.

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