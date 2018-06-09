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Kırıkkale'de işçiler arasında çatışma: 3 yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde hızlı tren şantiyesinde çalışan işçiler arasında çıkan silahlı kavgada 3 işçi yaralandı.

İHA | 09.06.2018 - 04:04..
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Yahşihan ilçesine bağlı Set Üstü mevkisindeki hızlı tren tüneli inşaatı alanında şantiye çalışanları arasında tartışma çıktı.

Kırıkkale'de işçiler arasında çatışma: 3 yaralı


HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şüpheli H.D., yanında getirdiği pompalı tüfekle inşaat alanındaki konteynerde kalan işçilerden Mishap G., Hamza Y, ve Ümit A.'ya ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaranan işçiler, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından pompalı tüfekle kaçan H.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kırıkkale'de işçiler arasında çatışma: 3 yaralı


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