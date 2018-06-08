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Diriliş Ertuğrul - Ertuğrul ve Alpların Kaptanı Kurtarması

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Temel Paşa, Afrin kahramanlarıyla Burseya'da iftar etti

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Defilede kıyafetleri modeller değil drone'lar taşıdı

1 Kırıkkale'de kırrathanede silahlı saldırı Kıraathanede çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

2 Muğlalı esnaflar sokaklarını süsledi Ortca ilçesi Terzialiler Mahallesi, Başoğlu Sokakta iş yeri olanlar sıcak ve güneşli havalardan korunmak, aynı zamanda da sokağı güzelleştirmek amacıyla bir araya geldi.

3 Mars'ta yaşamın kanıtı 2 yeni keşif NASA, Kızıl Gezegen'den alınan numunelerde organik maddeler ile gezegenin atmosferinde mevsimsel metan artışı olduğunu tespit etti.

4 Temel Paşa, Afrin kahramanlarıyla Burseya'da iftar etti 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Zeytin Dalı Harekatı sırasında terörden arındırılan Burseya Dağı'nda askerlerle birlikte orucunu açtı.

5 Van’da pasaj yangını İş yerlerinin olduğu pasajda çıkan yangın, itfaiye ve TOMA'larla söndürülürken 5 dükkan ve 5 ambar hasar gördü.

6 Otomobilde mahsur kalan kediye kurtarma operasyonu Burdur'da bir otomobilin motor bölümünde mahsur kalan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı