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Kırıkkale’de oğlu yumurta yesin diye tavuk çiftliği kurdu

Kırıkkale’de fedakar baba oğlunun marketlerde satılan yumurtalardan yemediğini fark edince organik yumurta üretimi için tavuk çiftliği inşa etti.

İHA | 29.06.2018 - 09:50..
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Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı Sarımbey köyünde yaşayan emekli 60 yaşındaki Surullah Şahin, köye döndükten sonra oğlunun marketlerde satılan yumurtaları yemediğini fark etti. Fedakar baba, komşularından aldığı 10 tavuğun organik yumurtalarını oğlunun yediğini görünce tavuk çiftliği kurdu.

YUMURTA ÜRETİMİNE BAŞLADI

Baba Surullah Şahin, doğup büyüdüğü köye yerleştikten sonra organik yumurta üretmeye başladı. Bu durumdan oldukça memnun kalan baba Şahin, daha sonra “ataks” cinsi 500 tavuk alarak organik yumurta üretimine başladı.

Kırıkkale’de oğlu yumurta yesin diye tavuk çiftliği kurdu

TAVUKLARLA SOHBET EDİP STRES ATIYOR

Tavuklardan günlük 300 yumurta alan baba Şahin, hem oğluna günlük olarak taze ve doğal yumurta yediriyor hem de yumurtaların satışını yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor. Gün boyunca tavuklarla vaktini geçiren Şahin, adeta tavuklarla sohbet ediyor ve stresini atıyor.

"OĞLUMUN YUMURTA YEMEMESİ BENİ ÜZÜYORDU"

Şahin, "Oğlum yumurta yemiyordu. Bu da bir baba olarak beni üzüyordu. Emekli olduktan sonra köye geldiğimizde herkes yumurta yerken benim çocuğum yumurta yemiyordu. Bu da benim dikkatimi çekti. Köyde böyle bir şey yapmamızı önerdiğimde oğlum da sıcak baktı. Yumurta tavuğu yaparak bu işi başardıktan sonra çocuk yumurta yemeğe başladı. Bu da benim için sevindirici bir şey oldu. Her şeyden aldığı gıdayı yumurtadan alamıyordu. Şimdi yumurta yemeğe başladı. Günlük 2-3 tane yumurta yiyor. Bu da bizi sevindiriyor. Herkesin böyle bir şey yapmasını, herkesin böyle bir tesis kurmasını isterim. Biz de yapabildiğimiz kadar eşe dosta, çevremize yararlı olmaya çalışıyoruz. Her şeyimiz organik. Sırf ondan dolayı herkesin gelip görmesini, bu işe başvurmasını isterim. 2 yıldır bu işle uğraşıyorum aynı zaman da çiftçiyim." diye konuştu.

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