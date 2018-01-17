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Kırıkkale’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde, bir ailenin evine giren kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti.

İHA | 17.01.2018 - 08:59..
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Kırıkkale’nin Keskin ilçesinin Çalış köyünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Güven ailesinin evine girerek evin avlusunda bulunan 3 kişiyi silahla yaraladı.

Meydana gelen olayda anne Gülüşan Güven (61) olay yerinde, oğlu İsmail Güven (34) ise kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kırıkkale’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayda yaralanan diğer oğul Şıhlı Güven (29) Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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