Kırıkkale’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

1 Zeytinburnu'ndaki silüet bozan gökdelenler yıkılmayacak Ucube binalar, İstanbul'u yenmeyi başardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sık sık dikkat çektiği ve sahibiyle konuşmadığı Zeytinburnu'ndaki 16/9 Kuleleri, şehrin silüetini hançerlemeye devam edecek.

2 Eski CIA çalışanı belge saklamaktan gözaltına alındı ABD'nin istihbarat teşkilatı CIA'nın eski bir çalışanı, teşkilat varlıklarının ve çalışanlarını bilgilerinin kayıtlı olduğu gizli belgeleri yasa dışı alıkoymaktan gözaltına alındı.

3 Bilim insanları Azteklerin ölüm nedenini buldu Yeni yapılan bir araştırma, 500 yıl önce Meksika'da yaşayan Azteklerin ölüm nedeninin bir tür veba olduğunu ortaya koydu.

4 Van'da uyuşturucu operasyonu: 3 İranlı tutuklandı İpekyolu ilçesinde 2 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 İran uyruklu tutuklandı

5 Siyah noktalardan evinizde kurtulun Ciltte bulunan siyah noktalar, zannedildiğinden daha kolay bir şekilde yok edilebilir. Uzmanlar, ev ortamında hazırlanabilecek bir karışım ile siyah noktalardan kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor.

6 ABD'nin teröristlerine İran'dan tepki ABD'nin Kuzey Suriye Ordusu adı altında kurmayı planladığı resmi terör birliklerine İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den de tepki geldi. Ruhani terör oluşumu için 'bölge güvenliğine ihlal' dedi.