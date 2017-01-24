Kırıkkale'de yüzlerce güvercin yanlışlıkla katledildi

Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, bir süre önce Kırıkkale’nin Hüseyin Kahya Parkı’nda güvercinlerin zehirlenerek telef olmasına neden olan kişinin, ekiplerin yoğun çalışması ve mobese kameraları sayesinde ortaya çıkarıldığını söyledi.

"YEMLERİN ZEHİRLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM" DEDİ

Şüphelinin gözaltına alındıktan sonra verdiği ifade de güvercinlere verdiği yemlerin zehirli olduğunu bilmediğini, kuşları beslemek amacıyla verdiğini ifade ettiği belirtildi.

Çorumlu, "Engelli ve 75 yaşında olan şüpheli, evinin önünde bulduğu buğdayları parka getirerek güvercinlere vermiş. İfadesinde zehirli olduğunu bilmeden verdiğini anlattı, yanlışlıkla yapılmış bir olay" dedi.