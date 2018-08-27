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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Kırıkkale-Ankara karayolunun 16. kilometresinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

DHA | 27.08.2018 - 23:25..
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Kırıkkale'ye bağlı Yahşihan ilçesinin Yenişehir kavşağında aynı yöne giden 4 araç birbirine çarptı. Meydana gelen zincilerme kazada 8 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

AYNI YÖNDE GİDİYORLARDI

Salih Yılmaz yönetimindeki 16 KP 445 plakalı hafif ticari araç, Fahrettin Erten yönetimindeki RT F 7578 yabancı plakalı otomobil, Yahya Konaş yönetimindeki 52 BP 612 plakalı otomobil ve Doğan Orhan yönetimindeki 34 SZ 9878 plakalı otomobil zincirleme olarak birbirine çarptı.

Kazada, Salih Yılmaz (51), Hümeyra Yılmaz (20), Emel Yılmaz (47), Bahattin Taha Erdem (8), Fatma Selin Erten (40), Elif Zeynep Erten (8), Beyza Nur Erten (8) ve Zeynep Yıldırım yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Üniversitesi TIP Fakültesi ve Yüksek İhtisas hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

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