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Kırıkkale'deki 4000 yıllık şehir tarihe ışık tutuyor

Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkisinde süren kazılarda, tarihe ışık tutan cam şişe ve tabletler gibi önemli buluntular çıktı.

AA | 08.09.2018 - 12:30..
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"Aşağı şehir" ve "yukarı şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale mevkisinde bugüne kadar yapılan kazılarda, birinci katmanda Osmanlı dönemi, ikinci katmanda Demir Çağı, üçüncü katmanda Geç Tunç Çağı, dördüncü katmanda ise Eski Tunç Çağı olmak üzere dört kültür katı tespit edildi.

Özellikle üçüncü katmandaki kazılarda çıkarılan cam şişe ve Hitit İmparatorluğu dönemine tarihlenen çivi yazılı tablet, önemli buluntular arasında yer alıyor.

Kırıkkale'deki 4000 yıllık şehir tarihe ışık tutuyor

"Aşağı şehir"de yapılan jeomanyetik araştırmalarda, Hitit dönemine ait şehir suru ve kapısı tespit edilirken, bölgenin, milattan önce 2 bin yılının ikinci yarısında Hitit İmparatorluk Çağı'nda önemli bir şehir merkezi olduğu ortaya çıkarıldı.

Kırıkkale'deki 4000 yıllık şehir tarihe ışık tutuyor

KAZIYI JAPON BİR ARAŞTIRMACI BAŞLATTI

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büklükale'deki kazı çalışmalarının 2009 yılında Japon bir araştırmacı tarafından başlatıldığını ve bugüne kadar devam ettiğini söyledi.

Kırıkkale'deki 4000 yıllık şehir tarihe ışık tutuyor

İLK CAM ESERLER BURADAN ÇIKTI

Kazı çalışmalarının her yıl mayıs ayında başlayıp haziran ayında bittiğini anlatan Karakoç, şöyle konuştu:

"Kazı çalışmalarında şu ana kadar milattan önce 2000 yılına yani Hitit dönemine ait eserler bulundu. Bizim için en önemlisi de Anadolu'da ilk cam eser olabilecek cam şişeler bulunmuştur. Bunun dışında kemik mühür ve kil tabletler de bulunan eserler arasında. Yine aslan başı da bulunan eserlerden birisi. Kazı çalışmaları devam ettikçe çıkan eser sayısı da artıyor. Bilim adamları, buradaki kazının 50-100 yıl süreceğini söylüyor. O kadar geniş bir alanı kapsıyor. Burası, milattan önce 2000 yılından itibaren çıkan eserlerden ve buluntulardan da anlaşıldığına göre, Anadolu'nun önemli kavşak merkezlerinden birisi. Bunun kesin tespiti için çalışmalar devam ediyor."

Kırıkkale'deki 4000 yıllık şehir tarihe ışık tutuyor


'TİCARİ AÇIDAN ÖNEMLİ BİR MERKEZ'

"Buranın bir ticaret yolu üzerinde bulunduğu aşikar." diyen Karakoç, "Kızılırmak'ın en dar yerinde 13. yüzyılda bir köprünün yapılması ve yine Roma dönemine ait köprü kalıntısının bulunması, o dönemde bölgenin ticari açıdan da önemli bir merkez olduğunun göstergesi." ifadelerini kullandı.

Karakoç, bölgede devam eden kazılarda çıkan eserlerin, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiğini dile getirdi.

Kırıkkale'deki 4000 yıllık şehir tarihe ışık tutuyor

Alanda kazı çalışması devam ettiği için henüz turizm amaçlı bir proje yapılamadığına dikkati çeken Karakoç, "Turizm potansiyeli gibi alanlarda çalışmalar devam ediyor. Kırıkkale Valiliği ve bölgenin bağlı olduğu kurumların çalışmaları sürüyor. Buralarda güzel mesire, konaklama ve sosyal donatı alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile bölgenin konseptine uygun olta balıkçılığına yönelik çalışmalar devam ediyor." dedi.

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