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Kırıkkale’deki yangın 7 saatte söldüründü

Keskin ilçesine bağlı Gülkonak köyünde çevredeki tarım arazilerine de sıçrayan yangın güçlükle kontrol altına alınırken, 7 saatte söndürülen yangında yaklaşık 2 bin dönüm arazi kül oldu.

İHA | 27.07.2018 - 06:25..
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Kırıkkale Belediyesi, Makine Kimya Endüstri Kurumu (MKE) ait ve Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiye erleri ayrıca Keskin T Tipi Cezaevine ilerlememesi ve cezaevinin dumandan etkilenmemesi için gerekli önlemleri aldı. Trans Anadolu Doğalgaz Boru hattının (TANAP) geçiş istasyonuna kadar gelen alevleri Keskin Jandarma ekiplerinin uğraşları sonucunda TANAP çevresindeki yangını söndürmeyi başardı.

Kırıkkale’deki yangın 7 saatte söldüründü

BÜYÜK ÇAPLI ANIZ YANGINI

Yangının Gevenli Köyü mevkisinde başladığını ifade eden Kırıkkale Merkez Hacılar Beldesi İtfaiye Amiri Vedat Alaguş, “Arazide doğalgaz boru hattı geçiyor. Önce oraya müdahale ettik. Köylülerimiz ve vatandaşlarımız da bize destek verdi. Yangını kontrol altına aldık. Anız yangını. Büyük çaplı bir yangın oldu. Bölgemizde su yetersiz olduğu için Yahşihan İlçesi Belediyesinden su takviyesi istedik. Sağ olsun arkadaşlarımız da yardımcı oldu. Şu an yangın kontrol altına alındı. Tehlike arz edecek bir şey yok. Cezaevi mevkiine ulaşmadan yol kenarında emniyetimizi aldık. Kritik noktaları kapattık. Şu an tehlike arz edecek şeyimiz yoktur. Soğutma işlemi yapıyoruz şu an” diye konuştu.

Yangın sonrasında soğutma işlemlerinin yapıldığı arazide Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kırıkkale’deki yangın 7 saatte söldüründü

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