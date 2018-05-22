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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'taki operasyonda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 2 askerimizden Uzman Çavuş Mehmet Türken'in Kırıkkale'deki baba ocağına ateş düştü.

DHA | 22.05.2018 - 02:27..
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Çatışmada şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Türken'in, Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Keskin’in Maden Mahallesi Aslan sokakta oturan Hatice-Yaşar Türken çiftine acı haber askeri heyet tarafından verildi.

ANNE-BABANIN YÜREĞİ DAYANMADI

Çocuklarının şehadet haberini alan Türken çifti, rahatsızlandı. Sinir krizi geçirdiği belirlenen Hatice-Yaşar Türken çifti, eve gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada şehit haberini alan yakınları ve komşuları Türken çiftinin evine taziyeye geldi. Eve ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Evli ve ikiz çocuk babası olan şehit Uzman Çavuş Mehmet Türken'in, yarın öğlen kılınacak namazdan sonra Keskin İlçe Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

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