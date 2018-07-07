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Kırılan deney tüpünden yayılan madde 1 kişiyi bayılttı

Bartın'da, bir lisenin taşınması sırasında kırılan deney tüpünden yayılan maddeden etkilenerek yere yığılan memur Ayhan Başkaya hastaneye kaldırıldı.

DHA | 07.07.2018 - 16:05..
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Ömertepesi mevkisindeki eski okuldan Çatmaca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'ne taşınma işlemleri sırasında, yeni okulun laboratuvarında bir deney tüpü kırıldı. Akşam, okul yönetimi laboratuvarı kapatarak, evlerine döndü.

YERDE BAYGIN HALDE BULDULAR

Sabah taşınma işlerine yardım etmek için gelen okulda görevli memur Ayhan Başkaya, laboratuvara girdikten bir süre sonra yere yığıldı. Başkaya'yı yerde baygın halde bulan okuldaki görevliler, durumu 112 Acil'e bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan Başkaya, tedavi altına alındı.

Kırılan deney tüpünden yayılan madde 1 kişiyi bayılttı

Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) ekibi okulda incelemelerde bulundu. Kimyasal maddenin ne olduğu belirlenmeye çalışıldı.

Başkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kırılan deney tüpünden yayılan madde 1 kişiyi bayılttı

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