taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.303
USD
3,7784
EURO
4,6884
ALTIN
162,70
PETR
68,5600

Kirill: Türkiye sınırını temizlemeden harekatı durdurmaz

Rus gazeteci Kirill Romanovskiy, Türkiye'nin, sınır hattını teröristlerden tam olarak temizlemeden Afrin'deki harekattı durdurmayacağını belirtti.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 23:46..
  1. Haberler
  2. Dünya
Kirill: Türkiye sınırını temizlemeden harekatı durdurmaz

Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren Rus gazeteci Romanovski, Ankara'nın YPG'yi uluslararası topluma terörist olarak nitelediğini ve operasyondan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Rus Federal Haber Ajansı'nın muhabiri Romanovskiy, "Mesele şu ki uluslararası toplum, mevcut durum kapsamında, Kürtlerin teröre karşı mücadeleye dahil edilmesinin verdiği üstünlüğü tam olarak kavramış değil. NATO'nun ikinci en büyük askeri gücüne sahip Türkiye, YPG için terörist diyor. Uluslararası toplum büyük bir sabırla yaşananları izliyor ve Afrin konusunda ABD ile Rusya arasında çatışma çıkmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kirill: Türkiye sınırını temizlemeden harekatı durdurmaz

"TÜRKİYE İÇİN HAFİF BİR YÜRÜYÜŞ OLMAYACAK"

Rus muhabir, "Rusya, Türk kırbacı sayesinde Kürtleri Şam'la yakınlaşmaya itmeye çalışıyor. Yani artık Kürtlerden yanıt bekleniyor" dedi.

Romanovskiy, "Her halükarda bu çatışma ne Özgür Suriye Ordusu ne de Türk Silahlı Kuvvetleri için hafif bir yürüyüş şeklinde olmayacak" şeklinde konuştu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Davutoğlu, grup toplantısına Erdoğan ve Yıldırım ile birlikte geldi

Davutoğlu, grup toplantısına Erdoğan ve Yıldırım ile birlikte geldi

230
Furkan Vakfı’na operasyon

Furkan Vakfı’na operasyon

476
NYT'nin yazdığı YPG'nin kahramanlık hikayesi yalan çıktı

NYT'nin yazdığı YPG'nin kahramanlık hikayesi yalan çıktı

59
Sırrı Süreyya Önder terör sevici doktorların yanında

Sırrı Süreyya Önder terör sevici doktorların yanında

175
Köpeğe tecavüz eden yaşlı adam hakkında suç duyurusu

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adam hakkında suç duyurusu

319
ABD askerlerinin spor uygulaması üslerini deşifre etti

ABD askerlerinin spor uygulaması üslerini deşifre etti

26
CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

277
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM