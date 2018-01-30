Kirill: Türkiye sınırını temizlemeden harekatı durdurmaz

Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren Rus gazeteci Romanovski, Ankara'nın YPG'yi uluslararası topluma terörist olarak nitelediğini ve operasyondan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Rus Federal Haber Ajansı'nın muhabiri Romanovskiy, "Mesele şu ki uluslararası toplum, mevcut durum kapsamında, Kürtlerin teröre karşı mücadeleye dahil edilmesinin verdiği üstünlüğü tam olarak kavramış değil. NATO'nun ikinci en büyük askeri gücüne sahip Türkiye, YPG için terörist diyor. Uluslararası toplum büyük bir sabırla yaşananları izliyor ve Afrin konusunda ABD ile Rusya arasında çatışma çıkmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İÇİN HAFİF BİR YÜRÜYÜŞ OLMAYACAK"

Rus muhabir, "Rusya, Türk kırbacı sayesinde Kürtleri Şam'la yakınlaşmaya itmeye çalışıyor. Yani artık Kürtlerden yanıt bekleniyor" dedi.

Romanovskiy, "Her halükarda bu çatışma ne Özgür Suriye Ordusu ne de Türk Silahlı Kuvvetleri için hafif bir yürüyüş şeklinde olmayacak" şeklinde konuştu.