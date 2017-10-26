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Kırım Tatarı siyasetçiler özgürlüklerine kavuştu

Rus mahkemesinin hapis cezası verdiği Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov Türkiye'ye gönderil

26.10.2017 - 03:02
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Kırım Tatarı siyasetçiler özgürlüklerine kavuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kırım'da cezaevinde bulunan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov'un serbest bırakılmasının memnuniyet verici bir haber olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Poroşenko, Rus mahkemesi tarafından Kırım'da hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde bulunan KTMM Başkan yardımcıları Çiygöz ve Ümerov'un serbest bırakılması ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Kırım Tatarı siyasetçiler özgürlüklerine kavuştu

POROŞENKO'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Kırım'daki Ukraynalı siyasi tutukluların uluslararası görüşmelerde öncelik olmaya devam edeceğini vurgulayan Poroşenko, "Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov'un sonunda özgürlüğüne kavuşma haberi memnuniyet verici. New York ve Kiev’de anlaştığımız üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kahramanlarımızın serbest bırakılmasına katkısından dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın sözcüsü Svyatoslav Tsegolko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çiygöz ve Ümerov'u taşıyan uçağın Ankara’ya indiğini bildirdi.

Kırım Tatarı siyasetçiler özgürlüklerine kavuştu

RUSYA ÜZERİNDEN ANKARA'YA GELDİLER

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov, dün sabah saatlerinde önce Akmescit’ten alınarak Rusya'nın Anapa şehrine götürüldü. Çiygöz ve Ümerov daha sonra uçakla Ankara’ya gönderildi.

KTMM Başkan yardımcısı Ahtem Çiygöz, 26 Şubat 2014'te Kırım Tatar Milli Meclisi ve Rus Birliği Partisi'nin karşı karşıya geldiği büyük mitingi organize ettiği gerekçesiyle tutuklanmış, geçen ay Rus mahkemesi tarafından 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

KTMM Başkan yardımcısı İlmi Ümerov ise "Rusya’nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik çağrılar ve eylemlerde bulunmak" suçlamasıyla Akmescit'te yargılandığı Rus mahkemesi tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kırım Tatarı siyasetçiler özgürlüklerine kavuştu

(İlmi Ümerov-Ahtem Çiygöz)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı için geldiği başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile düzenlediği ortak basın toplantısında, cezaevindeki Kırım Tatarlarının durumuna ilişkin bir soru üzerine, "Cezaevinde olan Kırım Tatarı dostlarımızla ilgili her türlü girişim ve gayretin içindeyiz. Temenni ederim ki bu girişimlerin de neticesini alırız. Bunların takipçisiyiz. Kırım ile ilgili geçmişten bugüne tavrımız, bu konuyla ilgili ulusal ve uluslararası noktadaki yaklaşımımız bellidir. Kırımlı kardeşlerimizi kendimizden ayrı görmedik bundan sonra da görmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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