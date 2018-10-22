Kırım'daki saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

18 yaşındaki Vladislav Roslyakov, sırt çantasında patlayıcı ve silahlarla okuduğu okula girerek 23 kişinin ölümüne, 73 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

YENİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Olayla ilgili araştırmasını sürdüren ekipler, yeni görüntülere ulaştı. Bu görüntülerde ise Roslyakov'un okula girdiği ve adeta terör estirdiği görülüyor.

RUS BASINI SALDIRGANI KARIŞTIRDI

Daha önce Rus basını tarafından saldırganın Vladislav Diviza olduğu belirtilmiş, bu yanlış bilgi ise Diviza'nın büyük zorluk yaşamasına sebep olmuştu.

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TELEVİZYON KANALINA ÇIKARAK DURUMU ANLATTI

Rus basınının hatasından sonra olayla hiçbir ilgisi olmayan genç sosyal medya üzerinden binlerce tehdit mesajı aldı. Genç her ne kadar kendisinin masum olduğunu sosyal medya üzerinden anlatmaya çalışsa da başarılı olmadı. Aile tehditlerden dolayı çareyi yerel bir televizyon kanalına çıkarak masum olduğunu anlatmakta buldu.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Televizyona çıkan aile, saldırıyla hiçbir ilgilerinin bulunmadığını söyleyerek tehdit ve saldırıların sona ermesi için çağrıda bulundu. Daha sonra aile avukatıyla birlikte suç duyurusunda bulunarak, ulusal kanallara basın açıklaması yaptı.