taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6676
Euro
6.50535
Altın
1221.385
Borsa
94868.86
Gram Altın
222.68

Kırım'daki saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kırım'ın Kerç kentinde bir teknik okulda silahlı ve patlayıcı kullanarak düzenlenen saldırı anına ait görüntüleri yayınlandı.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 14:17..
  1. Haberler
  2. Dünya

18 yaşındaki Vladislav Roslyakov, sırt çantasında patlayıcı ve silahlarla okuduğu okula girerek 23 kişinin ölümüne, 73 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

YENİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Olayla ilgili araştırmasını sürdüren ekipler, yeni görüntülere ulaştı. Bu görüntülerde ise Roslyakov'un okula girdiği ve adeta terör estirdiği görülüyor.

Kırım'daki saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

RUS BASINI SALDIRGANI KARIŞTIRDI

Daha önce Rus basını tarafından saldırganın Vladislav Diviza olduğu belirtilmiş, bu yanlış bilgi ise Diviza'nın büyük zorluk yaşamasına sebep olmuştu.

Kırım'daki okul katliamının yeni görüntüleri İZLE

TELEVİZYON KANALINA ÇIKARAK DURUMU ANLATTI

Rus basınının hatasından sonra olayla hiçbir ilgisi olmayan genç sosyal medya üzerinden binlerce tehdit mesajı aldı. Genç her ne kadar kendisinin masum olduğunu sosyal medya üzerinden anlatmaya çalışsa da başarılı olmadı. Aile tehditlerden dolayı çareyi yerel bir televizyon kanalına çıkarak masum olduğunu anlatmakta buldu.

Kırım'daki saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Televizyona çıkan aile, saldırıyla hiçbir ilgilerinin bulunmadığını söyleyerek tehdit ve saldırıların sona ermesi için çağrıda bulundu. Daha sonra aile avukatıyla birlikte suç duyurusunda bulunarak, ulusal kanallara basın açıklaması yaptı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

101
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı

101
CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

94
Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

64
Parke taşlarının üzerine asfalt döken Kartal belediyesi konuştu

Parke taşlarının üzerine asfalt döken Kartal belediyesi konuştu

181
F.Bahçeli futbolcuların 'birlik yemeği' işe yaramadı

F.Bahçeli futbolcuların 'birlik yemeği' işe yaramadı

88
Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM