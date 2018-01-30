Kırklar Dağı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde türkülerle anılan Kırklar Dağı’nda tartışmalara neden olan yapıların yıkımı devam ediyor.

5, 6, 7 ve 8 no'lu parsellerde bulunan inşaat halindeki 370 dairenin yıkımının bitmesinin ardından şimdi de ‘Hevsel Terasları’ olarak adlandırılan 11 nolu parselde yıkım işlemleri başladı.

YIKIM İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kırklar Dağı’nda inşa edilen konutlarda yıkım işlemleri devam ediyor.

11 NO'LU PARSEL ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bir ay önce başlatılan yıkım işlemleri çerçevesinde 5, 6, 7 ve 8 no'lu parsellerde inşaat halinde bulunan 370 dairenin yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından 11 nolu parsel üzerinde bulunan ‘Hevsel Terasları’ konutlarının yıkımına başlandı.

VATANDAŞLAR EŞYALARINI ARAÇLARLA TAŞIYOR

Binalarda yaşayan vatandaşlar eşyalarını araçlarla taşırken, yıkım işlemlerini sürdüren firma ise daire içerisinde bulunan kapı, dolap gibi malzemelerin sökümüne başladı.