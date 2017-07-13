taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.919
USD
3,5663
EURO
4,0643
ALTIN
140,21
PETR
47,3000

Kırklareli'de 2 telefon dolandırıcısı yakalandı

Kırklareli'nde telefonla dolandırıcılık yaptığı belirlenen iki şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

13.07.2017 - 14:29
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Babaeski ilçesinde yaşayan Nazmi Özcan ve Neyhan Karabayık isimli 2 kişi, kendilerini telefonla arayan kişilerin "Biz polisiz hesabınıza terör örgütü tarafından el konuldu. Hesabınızdaki ve evinizdeki tüm paraları bize teslim etmelisiniz" demesi üzerine durumu polise bildirdi.

Polis de Özcan ve Karabıyık'ın şüphelileri eve davet etmesini istedi.

POLİS SUÇÜSTÜ YAPTI

Şüpheliler C.K. ile S.K. Özcan'dan 28 bin, Karabıyık'tan ise 4 bin lira alırken yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'de 2 telefon dolandırıcısı yakalandı

Kırklareli'de 2 telefon dolandırıcısı yakalandı

İlginizi Çekebilir
Uyuşturucu bağımlısı koca, 2 çocuk annesi eşini öldürdü
Kayseri'de 3 yıllık eşini evde bıçaklayarak öldüren esrar bağımlısı Abdurrahim Polat, polis tarafından yakalandı.
Kastamonu'da kaza yapan araç alev aldı: 2 yaralı
Aynı yönde giden otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarpıp alev alan araçtaki 2 kişi yaralandı.
Çobana cinayetten iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası
Bursa'da işten çıkarılan çoban, patronunun oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Organları 2 kişiye umut oldu
Samsun'da boğulma tehlikesi sonrası beyin ölümü gerçekleşen 30 yaşındaki Onur Sağın'ın organları 2 kişiye umut oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'nün suikast timi hakim karşısında

FETÖ'nün suikast timi hakim karşısında

475
Aydan Şener bikinili fotoğrafını paylaştı

Aydan Şener bikinili fotoğrafını paylaştı

76
Ali Avcı FETÖ'den gözaltına alındı

Ali Avcı FETÖ'den gözaltına alındı

146
15 Temmuz'un en genç gazisinin gözyaşları

15 Temmuz'un en genç gazisinin gözyaşları

111
Arda Turan Barcelona'da kalıyor

Arda Turan Barcelona'da kalıyor

77
Özge Ulusoy Ahu Yağtu’yu sildi

Özge Ulusoy Ahu Yağtu’yu sildi

98
Bakan Bozdağ 15 Temmuz gecesini anlattı

Bakan Bozdağ 15 Temmuz gecesini anlattı

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM