Kırklareli'de doğalgazı kesilen kadının çağrısı hayatını değiştirdi

Kırklareli'nde yaşayan yaşlı bir kadın ile doğal gaz arızası için aradığı Manisa'daki çağrı merkezi çalışanı arasında filmlere konu olacak bir dostluk oluştu.

Kırklareli'nin Karacaibrahim Mahallesi'nde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Filiz Talaşçıkaran'ın evine giden doğal gaz hattında bir süre önce arıza meydana geldi.

Yaklaşık 1 hafta arıza nedeniyle kombisini ve ocağını çalıştıramayan Talaşçıkaran, komşularının da önerisiyle arızayı bildirme kararı aldı. Komşularından aldığı arıza numarasını çeviren Talaşçıkaran, Gazdaş'ın Manisa'daki çağrı merkezine bağlandı.

AĞLAYARAK BIRAKTIĞI NOT HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Filiz teyze, çağrı merkezi çalışanı Leyla Şen'e "Ne olur doğal gazımı bir an önce verin." diye ağlayarak arıza kaydını yaptırdı. Bu duruma üzülen çağrı merkezi çalışan Şen, "Sakın ağlamayın en kısa sürede ekiplerimiz adresinize gelecek." diye yaşlı kadını teselli etti.

HER ARAYIŞINDA AYNI ÇALIŞAN ÇIKTI

Gün içerisinde arızasının giderilmesi üzerine teşekkür amaçlı çağrı merkezi numarasını çeviren Filiz Talaşçıkaran, tesadüfen yine Leyla Şen'le görüştü. Talaşçıkaran, Şen'i, yaşlı bir kadını çok sevindirdiğini, sesinden iyi bir insan olduğunu anladığını söylerek evine davet etti.

"BANA BİR FOTOĞRAFINI ATAR MISIN?"

Bu durumdan etkilenen Leyla Şen de Kırklareli'ndeki Filiz teyzenin evine bir buket çiçek yolladı.

Çiçeği almasının ardından yeniden çağrı merkezi telefonundan Leyla Şen'i arayan Filiz Talaşçıkaran, "Kendine çok iyi bak. Bana sen lazımsın. İleride belki benim kızım olursun. Bana bir fotoğrafınızı atar mısın?" dedi.

ŞİRKET ÇALIŞANI VE TALAŞÇIKARAN BULUŞTURULDU

Sıcak telefon görüşmeleri sonrası Manisa'dan Kırklareli'ne Filiz Talaşçıkaran'ı ziyaret etmek istediğini yöneticilerine bildiren Leyla Şen'in talebi olumlu karşılandı. Gazdaş şirketi, özel bir araçla Şen'i Kırklareli'ne getirdi.

Şen, bir buket çiçekle Filiz teyzeyi ziyaret etti. İkilinin buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Filiz teyze, Şen'i evinin mutfağına götürerek konuğuna elleriyle hazırladığı Boşnak böreği, kek ve çaydan ikram etti. İkilinin uzun süre birbirlerinin ellerini bırakmadığı ve zaman zaman ağladıkları gözlemlendi.