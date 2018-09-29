İstasyon Mahallesi'nde bir köpeği okla vurularak öldürülmüş halde bulan vatandaşlar, durumu emniyet ve belediye ekiplerine bildirdi.

Bölgede çalışma yapan belediye ekipleri, köpeği bölgeden kaldırdı.

Bir süre ekipler tarafından incelenen köpek daha sonra gömüldü.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

Kırklareli'de köpeği okla vurdular VİDEO



İNTERNETTEN SATILAN AVCI OKUYLA VURULMUŞ

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Emniyet ile yaptığımız görüşmede hayvanın internet üzerinden yaklaşık bin 400 TL bedelle satılan muhtemelen apartman penceresinden gizli olarak atılan bir avcı oku tarafından vurulduğunun tespit edildiği, konu hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtilmiştir” denildi.

Ayrıca konu hakkında vatandaşlardan da bilgi beklendiği duyuruldu.