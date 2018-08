Kırklareli'nde merkeze 3 kilometre uzaklıkta olan Bayramdere köyünde, yaklaşık 2 yıldır faaliyette olmayan 8 hayvan çiftliğinin gübre biriktirme havuzlarından, çevresindeki Ergene Nehri'nin bir kolu olan Kurudere'ye atık karıştı. Bölge halkı 2 yıldır havuzda tutulan atıkların derelere sızdığını ve çevrede yapılan tarımı büyük oranda etkilediğini söyleyerek tepki gösterdi.

"BARAJ GİBİ ATIK DEPOLAMA ALANI"

Havuzdan sızan atıkların dereleri simsiyah hale getirdiğini anlatan çevre köylerden Çeşmekolu'nun muhtarı Ahmet Dönmez, "Bölgemizdeki 8 hayvan çiftliğinin atıkları bir havuzda biriktirilmiş. Yaklaşık olarak 4 bin dönüm büyüklüğünde, 30 metre derinliğinde baraj gibi olan atık depolama yerinden bahsediyoruz. Bu çiftlikler 2 yıl önce kapatıldı, sahiplerinin iflas ettiğini ve birinin de FETÖ/PDY soruşturması geçirdiğini duyduk.

Kırklareli'de patlayan gübre havuzu dereye aktı VİDEO

"ÇOCUKLARI DEREDEN UZAK TUTUYORUZ"

Havuzdan atıklar bir anda boşaltıldı. 6 köy muhtarı bir araya gelerek gittik ve yerinde inceledik. Bilerek patlatıldığını düşünüyoruz. Derelerimiz bir anda kirlendi. Buradan tarım alanları sulanıyordu. Çocuklarımız berrak olan dere kenarlarında vakit geçirip oynuyorlardı. Herkese haber gönderdik, çocukları derelerden uzak tutuyoruz. Ayrıca şu anda tarım alanları içinde sulama yapamıyoruz. Bizim için büyük felaket" dedi.

"MEYVE SEBZE ÜRÜNLERİ ASİT İÇERİSİNDE KALDI"

Bayramdere köyü sakinlerinden Mehmet Yurttaş da atıkların çevreyi ciddi anlamda kirlettiğini ve sulama yapamaz duruma geldiklerini belirterek, "Bizim köyümüzde 8 hayvan çiftliği var. Bunlar 2 yıldır çalışmıyor. Hayvan çiftliklerinde gübreler için ortak havuz yapıldı. Gübre havuzu patlamış, çevre köylerdeki derelere hayvan dışkıları karıştı. Burada çiftçiler sulama yapamaz duruma geldi" diye konuştu.

Mehmet Önder de gübre havuzlarından atıkların bir anda derelere karıştığını ve her yerin bataklık haline geldiğini anlatarak, "Aninden havuzlar patladı, her yer bataklık oldu. Sinekler doldu. Tarlalardaki meyve sebze ürünlerimiz, hayvan atıkları nedeniyle asit içerisinde kaldı. Şu an ne yapacağımız bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.