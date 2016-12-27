Kırklareli'deki yılbaşı süsleri sökülüyor

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, terör saldırıları nedeniyle şehit düşenlerin hatıralarına saygı için yeni yıl kutlaması yapmayacaklarını belirtti.

Kutlamaların iptalinin yanı sıra kentteki yeni yıl süslemelerini de kaldırtma kararı aldıklarını ifade eden Kesimoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in acısı yaşanırken, yeni yıl kutlaması yapmanın uygun olmayacağını kaydetti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa dileyen Kesimoğlu, "Şehit haberini alır almaz süslemelerimizin ışıklandırmalarını söndürdük. Şimdi ise süslemelerimizi bulundukları yerden kaldırıyoruz. Acımız büyük. Bu yılbaşı herhangi bir program da düzenlemeyeceğiz. Her geçen gün acı haberler almaktan dolayı içimiz parçalanıyor. Artık şehit vermek istemiyoruz. Bunun son olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.