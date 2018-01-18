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Kırklarelililer Atatürk Evi’ni birlikte açtı

Kırklareli Belediyesi tarafından Yayla Mahallesi'nde inşa edilen ve Türkiye’de bu kadar kapsamlı ilk olacak Atatürk Evi açıldı.

İHA | 18.01.2018 - 12:53..
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Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin birebir aynısı olan ve Kırklarelili vatandaşların maddi ve manevi destekleri ile yapılan Atatürk Evi törenle açıldı.

ÖMÜR GEDİK DE KATILDI

Törene Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, İl Emniyet Müdür Vekili Metin Mandacı, Ömür Gedik ve Kırklarelili vatandaşlar katıldı.

Kırklarelililer Atatürk Evi’ni birlikte açtı

Törende müzenin yapımında katkısı olan kişilere Atatürk Evi’nin minyatürü hediye edilerek kurdele kesimi yapıldı.

Kırklarelililer Atatürk Evi’ni birlikte açtı

Konuşmaların ardından açılan Atatürk Evi katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. İçerisinde Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım’ın silikon heykellerinin yanı sıra Atatürk’ün kullandığı bazı obje ve eşyaları gören vatandaşlar uzun uzun slikon heykelleri ve objeleri incelediler.

Kırklarelililer Atatürk Evi’ni birlikte açtı

Kırklarelililer Atatürk Evi’ni birlikte açtı

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