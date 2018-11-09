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Kırklareli'nde AVM'de yangın

Kırklareli Lülerburgaz'da alışveriş merkezinin çocuk oyun alanında yangın çıktı. Mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı, 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

DHA | 09.11.2018 - 19:04..
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Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi, İstanbul Caddesi üzerindeki dört katlı alışveriş merkezinin zemin katında bulunan çocuk oyun alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

18 KİŞİ KURTARILDI

Alışveriş merkezinin bulunduğu sokak trafiğe kapatılırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle alışveriş merkezi ve çevresinde büyük panik yaşandı. Yoğun duman nedeniyle alıveriş merkezinin en üst katında mahsur kalan 18 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak indirildi.

Kırklareli'nde AVM'de yangın

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Zemin kattaki yangında yoğun dumandan etkilenen 3 kişi olay yerindeki ambulanslarda tedavi altına alındı, 5 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kırklareli'nde AVM'de yangın




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