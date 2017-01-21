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Kırklareli'nde FETÖ operasyounda 4 asker gözaltında

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 4 askeri personel gözaltına alındı

21.01.2017 - 23:58
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli astsubay çavuş Y.B, E.E.K, uzman çavuş F.D. ile üsteğmen H.Ç'nin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıklarını tespit etti.

Ekipler düzenledikleri operasyonda şüpheli 4 askeri personeli gözaltına aldı.

Şüpheliler Kırklareli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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