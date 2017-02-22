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Kırklareli'nde sahte para basan çete çökertildi

İki şahsın bir bankanın ATM’sine sahte para yatırarak sahte olmayan paraları çektiği belirlenmesi sonrası 9 kişi gözaltına alındı.

22.02.2017 - 06:43
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "şüphelilerin organize suç örgütü kapsamında matbaada sahte para basarak piyasaya sahte para sürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi ve İstanbul’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalandı" dendi.

Kırklareli'nde sahte para basan çete çökertildi

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerden, 119 adet 100 TL’lik, 152 adet 200 TL’lik, 83 adet 100 Dolar, 5 adet 50 Euro, 8 adet 20 Euro, 27 adet farklı ülkelere ait banknot, 2 adet para sayma makinası, 10 adet cep telefonu, 24 adet bankamatik kartı, 9 adet sim kart, 42 adet çek, senet, tapu ile adi sözleşme metinleri ve para basımında kullanılan boyalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kırklareli'nde sahte para basan çete çökertildi

Kırklareli'nde sahte para basan çete çökertildi

Kırklareli'nde sahte para basan çete çökertildi

Kırklareli'nde sahte para basan çete çökertildi

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