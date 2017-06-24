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Kırklareli'nde sıcak hava asfaltı eritti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde asfaltın erimesi üzerine yayalar yürümekte güçlük çekti, araçlar da düşük hızla ilerledi.

24.06.2017 - 13:32
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Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada beldesine tatil amacıyla gitmek isteyen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yolda bazı araçlar hararet yaptı.

Kırklareli'nde sıcak hava asfaltı eritti

Bazı sürücüler sıcak hava nedeniyle yol kenarında dinlendi. İğneda'ya tatile giden ve sıcak hava nedeniyle yol kenarında dinlenen sürücülerden Salih Aykut yaptığı açıklamada, sıcak havanın insanları bunalttığını söyledi.

AKŞAM SAATLERİNDE YOLCULUK YAPIN

Aracının hararetinin de yükseldiğini anlatan Aykut, vatandaşlara akşam saatlerinde yolculuk yapmaları önerisinde bulundu. Kent merkezinde de Pınar ve Doğu mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda asfaltın eridiği gözlemlendi.

Kırklareli'nde sıcak hava asfaltı eritti

Kırklareli Belediyesi ile Karayolları 15. Şubesi ekipleri ulaşımın aksamaması için eriyen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.

Kırklareli'nde sıcak hava asfaltı eritti

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