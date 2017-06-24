Kırklareli'nde sıcak hava asfaltı eritti

Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada beldesine tatil amacıyla gitmek isteyen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yolda bazı araçlar hararet yaptı.

Bazı sürücüler sıcak hava nedeniyle yol kenarında dinlendi. İğneda'ya tatile giden ve sıcak hava nedeniyle yol kenarında dinlenen sürücülerden Salih Aykut yaptığı açıklamada, sıcak havanın insanları bunalttığını söyledi.

AKŞAM SAATLERİNDE YOLCULUK YAPIN

Aracının hararetinin de yükseldiğini anlatan Aykut, vatandaşlara akşam saatlerinde yolculuk yapmaları önerisinde bulundu. Kent merkezinde de Pınar ve Doğu mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda asfaltın eridiği gözlemlendi.

Kırklareli Belediyesi ile Karayolları 15. Şubesi ekipleri ulaşımın aksamaması için eriyen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.