Kırklareli'nde yaşlılar bovlingle eğlendi

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonunca Cazibe Merkezinde düzenlenen turnuvaya yaklaşık 100 yaşlı katıldı.

Turnuvaya katılan yaşlılar bovling ile tanışmanın heyecanını yaşarken, yaptıkları atışlar gülümsetti. Turnuvaya katılan 83 yaşındaki Münevver Topal ve 82 yaşındaki Cemile Atila ise görevlilerin yardımıyla bovling oynadı.

TURNUVAYA 100 YAŞLI KATILDI

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mehmet Karaman, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaşlıların moral ve motivasyonlarının artması ve sportif faaliyetlere daha fazla katılmaları amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Turnuvaya yaklaşık 100 yaşlının katıldığını belirten Karaman, yaşlıların çok eğlendiklerini gözlemlediğini söyledi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kenan Mete ise sporun her yaşta yapılabileceğinin en iyi örneğinin burada sergilendiğini ifade etti.

"BUNDAN SONRA RAKİPSİZİM"

Yaşlılardan Seyfullah Korkut, etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Hayatında ilk kez bovling topunu eline aldığını belirten Korkut, bundan sonraki turnuvalarda rakipsiz olarak yarışacağını söyledi.



Münevver Topal da etkinliğe bastonuyla katıldığını ancak çok eğlendiğini ifade etti. Bacaklarının ağrımasına rağmen spor yapmak için etkinliğe katıldığını aktaran Topal, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.