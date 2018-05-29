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Kırklareli'ne tıp fakültesi kuruluyor

Kırklareli Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi açılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA | 29.05.2018 - 09:06..
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AK Parti Kırklareli milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Üniversitesi'ne kazandırmak istediği en önemli hedeflerden biri olan tıp fakültesinin açılacağını söyledi.

"KIRKLARELİ İÇİN HAYATİ BİR KAZANIM"

Selahattin Minsolmaz, "Hukuk, havacılık ve uzay Bilimleri fakültesi kazanımlarından sonra en önemli hedefimiz olan tıp fakültemizi de Kırklareli'ne kazandırmış bulunmaktayız. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, valimiz ile rektörümüz ve tüm emeği geçenlerle uyum içindeki performansımızla geldiğimiz bu nokta, Kırklareli için hayati bir kazanımı olacak. Her geçen gün hızla gelişerek büyüyen Kırklareli Üniversitesi, dünya üniversiteleri ile yarışabilecek güce ulaşması için var gücümüzle çalışacağız ve takipçisi olacağız" dedi.

Kırklareli'ne tıp fakültesi kuruluyor

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