Kırklareli'ni sağanak vurdu

Bölgede 2 gündür etkili olan sağanak yüzünden Şeytan Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak nedeniyle Atatürk Mahallesi'ndeki birçok ev ve iş yerini su bastı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Su birikintileri sebebiyle araçlar yolda kalırken, bazı vatandaşlar da evlerinden çıkamadı. Belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla vatandaşları evlerinden tahliye etti.

SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken, sağanak zaman zaman etkisini arttırıyor. Sağanağın, 23 Mart Cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.