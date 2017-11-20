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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

20.11.2017 - 13:27
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  2. İç Haber

Kar yağışı, Kırklareli'nin Kofçaz, Demirköy ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili oluyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

TRAFİĞE ÇIKACAKLAR DİKKAT

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Kofçaz, Demirköy ve Dereköy Sınır Kapıları'na ulaşımın sağlandığı güzergâhlarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerden, hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşıyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği bölgelerde, İl Özel İdaresi ile Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

HAVA SICAKLIĞI SIFIR DERECE

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

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