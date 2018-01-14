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Kırklareli'nin yüksek kesimlerini kar etkisi altına aldı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde, iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

AA | 14.01.2018 - 11:52..
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Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı'nda dün başlayan kar yağışı, tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Demirköy ilçesinde NATO ile TRT'ye ait verici istasyonuna giden yol ulaşıma kapandı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerini kar etkisi altına aldı

Ekipler, tipi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürürken, kar kalınlığı, Kofçaz ilçesinde 15, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 35, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Birçok araç yolda mahsur kalırken, Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araçların zincirsiz ilerlemesine izin vermiyor.

KAR YAĞIŞI GÜN BOYU ETKİLİ OLACAK

Hava sıcaklığının eksi 4 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, kar yağışının özellikle Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde etkili olduğunu söyledi.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerini kar etkisi altına aldı

Köy yollarının kapanmaması için yoğun çaba harcadıklarını belirten Eser, ekiplerin çalışmalarını tipi nedeniyle güçlükle sürdürdüğünü anlattı.

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