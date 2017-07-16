Kırkpınar Ağalığı'nda rekor: 1 milyon 522 Bin TL

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 400 bin liraya açılan ağalık ihalesine son 8 yılın ağası ve 2 altın kemerin sahibi işadamı Seyfettin Selim ile birlikte 8 kişi katıldı.

Açık arttırmada daha önce ağalığı bırakacağını açıklayan Seyfettin Selim, ihalede ilk fiyatı 822 bin liraya çıkardı. Seyfettin Selim, ağalık ihalesinin 1 milyon 172 bin liraya çıkmasının ardından ihaleden çekildiğini açıkladı.

YENİ AĞA TUR ATTI

Açık arttırmada sonunda Kırkpınar'ın yeni ağalığını ihaleyi 1 milyon 522 lirayla kazanan işadamı Ahmet Çetin oldu. Aslen Malatyalı olan ve Edirne'de inşaat ve beyaz eşya işleriyle uğraşaN Ahmet Çetin'in yükselttiği 1 milyon 522 bin lira, Kırkpınar için rekor oldu. Gelecek yılın ağalığını kazanan Ahmet Çetin, daha Sarayiçi Er Meydanı'nda tur attı.





