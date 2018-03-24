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Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı

Edirne’de Tunca Nehri’nin debisinin artması ile birlikte yaşanan taşkın havadan görüntülendi.

İHA | 24.03.2018 - 13:33..
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Şiddetli yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte yatağından hızla taşan Tunca Nehri, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanının tamamen sular altında bıraktı.

Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı

DEBİSİ 3 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ

Geçtiğimiz Çarşamba günü Bulgaristan’da ve Edirne’de etkili lan şiddetli yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte Tunca Nehri’nin debisi hızla yükselişe geçti. 3 gün içerisinde debisi yaklaşık 3 kat artış gösteren nehir, sedde bulunmayan bölgelerde taşkına neden oldu.

Çevreye hızla yayılan nehir suları, seddeler nedeniyle yerleşim bölgelerini tehdit etmese de yaşanan taşkının boyutu havadan görüntülenerek gözler önüne serildi.

Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı

TAŞKININ BOYUTU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı ve yarım adaya ulaşımın sağlandığı Fatih ve Kanuni Köprüleri tamamen sular altında kaldı. Bölgeye kara yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Değirmenyeni Ölçüm İstasyonundaki verilere göre bugün saat 10.00 itibariyle kırmızı alarm durumu devam ederek, nehir debisi 196 metreküp/saniye ölçüldü.

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