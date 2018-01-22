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'Kırkpınar'a ağa olan bir konak restore etsin' çağrısı

Edirne Valisi Günay Özdemir, tarihi konakların restore ettirilip turizme kazandırılması için yeni bir projeyi hayata geçirmek istiyor.

AA | 22.01.2018 - 13:21..
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Edirne Valisi Günay Özdemir, dünyanın eski spor organizasyonlarının başında gelen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri güreş ağalarının, hem adlarını yaşatmaları hem de kültüre sahip çıkmaları amacıyla tarihi konakları restore ettirmeleri çağrısında bulundu.

TURİZME KAZANDIRILACAK

Vali Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne Valiliği tarafından "Tarihi Konakların İhyası Projesi"nin yürütüldüğünü hatırlattı. Kırkpınar güreş ağalarının Edirne'deki sivil mimari örneklerinden tarihi konakları restore ettirip, turizme kazandırması önerisinde bulunan Vali Özdemir, metruk ve atıl durumda olan konakların restorasyonu konusunda Kırkpınar ağalarının destek vereceğine inandığını söyledi.

'Kırkpınar'a ağa olan bir konak restore etsin' çağrısı

AĞALARIN İSMİ VERİLECEK

Konaklara, restorasyonunu yaptıran ağanın ismini vereceklerini ifade eden Vali Özdemir, "Konaklarımızla ilgili sivil mimarimizle ilgili önemli bir çalışma içindeyiz. Bu konuda belediyemiz, ticaret odamız, borsamız bu sene ve gelecek yıllarda birer ikişer işin ucundan tutmaya başladı. Bizim bundan sonraki teklifimiz Kırkpınar ağalarımızın birer konak restore etmesi. Eğer böyle bir restorasyon yaparlarsa bu konaklara ağalarımızın isimlerini vereceğiz. Bu şekilde ağalarımız da turizme destek vermiş olacak." dedi.

'Kırkpınar'a ağa olan bir konak restore etsin' çağrısı

AĞALARA ÇAĞRI

Özdemir ayrıca, "Ağalarımızın desteğini bekliyoruz. Geçmiş dönem ağalarımız da bu projeye destek verebilir. Bütün ağalara çağrımızdır. Biz onlara röleve ve restorasyon projeleri konusunda her türlü desteği sağlayacağız. Konak bulma konusunda da yardımcı olacağız. Onlar restorasyon masraflarını karşılasınlar. Biz o konaklara ağalarımızın isimlerini verelim ağalarımızın isimlerini o konaklarda yaşatalım. Ağalarımıza çağrımız bu." diye konuştu.

Özdemir, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağaları için kentteki tarihi konaklardan birinin "Ağa Konağı" olarak restore edilmesi gerektiğini de kaydetti.

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