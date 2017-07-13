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Kırkpınar'da 60 başpehlivan güreşecek

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne toplam 2 bin 197 pehlivan kayıt yaptırdı.

13.07.2017 - 19:03
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Türkiye Güreş Federasyonundan alınan bilgiye göre, bugün de devam eden kayıtlar için pehlivanlar Mimar Sinan Spor Salonu'nda geldi.

2 BİN 197 PEHLİVAN KAYIT YAPTIRDI

Tartıya çıkan pehlivanlar kilolarına göre, minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerine adlarını yazdırdı. Yarın başlayacak güreşler için 2 bin 197 pehlivan kayıt yaptırdı.

Kırkpınar'da 60 başpehlivan güreşecek

60 BAŞPEHLİVAN GÜREŞECEK

En çok kayıt 339 pehlivanla küçük orta büyük boy kategorisine yaptırıldı. Baş kategorisinde ise 60 pehlivan güreşecek. Kayıt sayısına göre 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde katılım rekoru kırıldı. Geçen yıl bin 969 pehlivan Kırkpınar'da güreşmişti.

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