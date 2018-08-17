taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.08815
Euro
6.96445
Altın
1179.5385
Borsa
88734.76

Kırmızı düdük uygulamasında uyuşturucu kuryesi yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesinin tanıtımında yolcu otobüsünde uyuşturucu kuryesi yakalandı.

DHA | 17.08.2018 - 16:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kurban Bayramı'nda trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde hayata geçirilen 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında, Kayseri-Ankara karayolunda polis sürücüleri durdurarak proje hakkında bilgi verdi.

Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, otomobil içinde bulunan çocuklara da şapka, tişört ve kırmızı düdük hediye ederek, babalarının ve başka sürücülerin trafikte hata yapmaları durumunda düdüğü kullanmalarını istedi.

KIRMIZI DÜDÜK UYGULAMASINDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Proje için uygulama yapılan Kayseri-Ankara yolunda, İstanbul'dan Kayseri'ye gelen şehirler arası otobüs polis tarafından durduruldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da takip edilen otobüste yapılan arama, iddiaya göre, yolculardan Yunus K.'nin oturduğu koltuğun altındaki pakette 55 gram metamfetamin ele geçirildi. Kayseri'ye getirildiği tespit edilen uyuşturucuya polis el koyarken, uyuşturucu kuryeliği yaptığı iddiasıyla Yunus K. gözaltına alınıp, ifade için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kırmızı düdük uygulamasında uyuşturucu kuryesi yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

183
Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

96
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

116
Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

137
Samsung Türkiye'deki telefonlara zam yaptı

Samsung Türkiye'deki telefonlara zam yaptı

664
Erzincan'da müftülükte silahlı kavga: İmam ve vaiz öldü

Erzincan'da müftülükte silahlı kavga: İmam ve vaiz öldü

202
Abdurrahim Albayrak'tan Ali Koç'a Emre tepkisi

Abdurrahim Albayrak'tan Ali Koç'a Emre tepkisi

155
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM